Multa JAPAM en promedio a 20 personas al mes por desperdiciar agua

La Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (JAPAM), ha tenido que levantar sanciones por desperdiciar el vital líquido, pues a decir del director del organismo, Gabriel Figueroa, en promedio al mes se multan a cerca de 20 personas.

Refirió que es importante preservar este recurso y no hacer uso del agua potable para ciertos servicios, pues hay métodos que pueden utilizarse para su ahorro.

Te podría interesar: Ampliará San Juan del Río obras con 31 MDP más

Asimismo, indicó que en el tema de la construcción tampoco es correcto hacer uso del líquido para este fin, por lo tanto, se mantienen en constante vigilancia, y se atienden las denuncias que les hacen llegar para evitar que se desperdicie.

“Si sancionamos, a lo mejor son 15 o 20 personas las que sancionamos, porque no solamente sancionamos por el desperdicio del agua por la cuestión de barrer o con la manguera, también sancionamos cuando vemos que un servicio con el vecino lo limitan y están compartiendo, cuando están en construcción que es otro tema porque no puedes utilizar agua potable, entonces no podemos desperdiciar el agua”.