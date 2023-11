Abrirá la UAQ campues SJR una CESECO a finales de año

Abrirá la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), campus San Juan del Río la Central de Servicios a la Comunidad (CESECO), antes de que concluya el año, pues a decir de la rectora Teresa García Gasca, está prácticamente lista.

Cabe señalar que en el 2020 la máxima autoridad de esta Casa de Estudios colocó la primera piedra, sin embargo se han presentado algunos retrasos para poderlo concluir y ponerlo a operar.

“CESECO no se queda pendiente, yo espero que no, yo creo que ya está lista, no he ido a verla pero yo creo CESECO ya está lista para que la podamos inaugurar, o pre inaugurar en dado caso, se ha avanzado mucho, entonces éste es un espacio que ya se queda”, declaró.

Abrirán centro de servicios

Por su parte el coordinador general del campus, Javier Peña Perrusquía, mencionó que únicamente se trabajan sobre algunos detalles de instalación, pero prácticamente está listo para poderse inaugurar antes de que termine la gestión de la actual rectora.

“Se pretende abrir antes de que ella concluya, faltan algunos detallitos ahora sí que de instalaciones, pero como tal toda la logística ya de la parte administrativa está, ahora sí que sería nada más ver con la constructora, pero esperemos antes de que se vaya la rectora ya se abra”.

Es importante mencionar que el objetivo de la CESECO es brindar atención psicológica a personas de bajos recursos y que además funja como un espacio para la práctica del ejercicio profesional del psicólogo.

