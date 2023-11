Queda pendiente predio para campus de la UAQ en SJR

Queda pendiente fue la adquisición de un predio para crecer el campus de San Juan del Río. Así lo dijo la rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), Teresa García Gasca.

Mencionó que este proyecto se ha buscado desde la administración anterior con Guillermo Vega Guerrero, y aunque hubo la intención al final no se concretó; lo mismo sucedió con la actual.

Habló de que existe una gran necesidad de crecer el campus debido a la demanda que hay de estudiantes, aunado a que se han generado nuevos espacios para el desarrollo de algunas facultades, así como la creación de nuevas carreras.

Queda pendiente campus en el municipio

“En San Juan del Río se queda desde la administración anterior y ésta, no se logró concretar un nuevo espacio para el crecimiento de la universidad, hubo algunas propuestas por parte de la administración municipal anterior, después no se concretaron, la administración actual sí mostró apertura, después ya no fue posible coincidir, pero San Juan logró ganar nuevos edificios, se vinieron nuevas carreras como Criminología que ya está aquí en San Juan, que me parece que el campus creció”.

Al estar próxima a dejar la rectoría, la catedrática refirió que espera que la nueva autoridad le dé seguimiento, y que ahora sí pueda concretarse este proyecto que se ha buscado por años.

“Es un campus consolidado, es un campus fuerte, que es cierto ya nos queda chiquito y será importante hacer la gestión de un nuevo espacio, ojalá lo pueda hacer la doctora Silvia, porque sí hubo acercamientos pero al final no se concretó, entendemos que hay cosas que pasan”.

Con información de Jena Guzmán