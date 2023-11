San Juan del Río trabaja en seguridad en las escuelas

Tras los hechos ocurridos en una escuela de El Marqués, en donde un estudiante perdió la vida por un arma hechiza; el alcalde de San Juan del Río, Roberto Cabrera Valencia, mencionó que en este municipio se trabaja sobre la prevención de la mano de la Unidad de Servicios Para la Educación Básica en el Estado de Querétaro (USEBEQ).

Recordó que hay un convenio firmado con la dependencia para la instalación de alarmas, con el que hay un gran avance. En consecuencia, el acuerdo tiene la finalidad de proteger las instalaciones, pero en cuanto a la seguridad de los alumnos; este se realiza mediante la prevención del delito con diversas pláticas.

Te podría interesar: Ocupa San Juan del Río el 6% en quejas ante Profeco

“Tenemos mucho trabajo con USEBEQ, tenemos un convenio firmado, para arreglar escuelas, darles mantenimiento, hacer obras menores. Tenemos con USEBEQ un convenio firmado para alarmas escolares. Somos el único municipio, no sé otros, pero no he escuchado aquí que hubiera un programa de atender al cien por ciento con alarmas en escuelas. Hasta ahora, las escuelas que tienen estas alarmas se han defendido muy bien”, destacó el edil.