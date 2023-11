Ocupa San Juan del Río el 6% en quejas ante Profeco

Ocupa San Juan del Río el 6% en cuanto a quejas ante la Procuraduría Federal del Consumidor debido a que no se respetan las condiciones de venta de algún producto o servicio.

Juan Rodríguez Valle, titular de esta dependencia, señaló que en lo que va del año se han presentado mil 900 quejas radicadas en Querétaro, de las cuales, esta localidad tiene un índice muy bajo, pues la mayor parte se la lleva la zona metropolitana y la Sierra.

Ocupa muchos reportes

“Fíjate que San Juan del Río es una plaza muy tranquila, yo creo que aquí le hemos entrado mucho a la capacitación con los proveedores porque fíjate que San Juan del Río se ha mantenido en la queja de los consumidores, no ha rebasado mucho”.

“Es un promedio de nuestras mil 900 quejas radicadas que tenemos ahorita en el año que van hasta el 31 de octubre, San Juan del Río ocupa un cinco o seis por ciento, denuncias tenemos 600 que proceden”.

Refirió que las más recurrente son de las tiendas departamentales, esto por la falta de garantía, porque la entrega presenta demora; además de ésta también se encuentran las inmobiliarias, debido a la entrega de casas o las preventas, pues no cumplen con los tiempos.

Por otro lado mencionó que también entran dentro del top cinco, las compañías de cable y telefonía, así como los talleres mecánicos”.

Distinguir entre queja y denuncia

“Hay que distinguir lo que es una queja y es una denuncia, una queja es cuando ya realmente hay una relación comercial del consumidor con el proveedor, y ya el consumidor compra un bien o servicio no le convence y se pone una queja”.

“La denuncia es la que va directamente sancionatoria al proveedor cuando no cumple con lo que está exhibiendo, o no quiere respetar sus promociones, es muy común, en muchas ocasiones el proveedor a veces no lo hace de mala fe, simplemente a veces no conoce los lineamientos de PROFECO, una de las situaciones más importantes en las cuales el consumidor denuncia, es porque no le respetan su promoción”, agregó.

Con información de Jena Guzmán