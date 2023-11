Busca UAQ acuerdo con JAPAM por adeudo

Jena Guzmán

La rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), Teresa García Gasca, mencionó que seguirá tratando de negociar con la Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (JAPAM), sobre el supuesto adeudo que se tiene con el organismo, ello con la intención de resolverlo al igual que se hizo con la CEA.

Refirió que los montos que se pretenden cobrar a la máxima casa de estudios es imposibles de pagar, pues además de ser muy antigua, legalmente ya habría prescrito, sin embargo sí podrían llegar a un acuerdo si se resolviera a través de un convenio que sea favorable para ambas partes.

Señaló que con la Comisión Estatal del Agua se convino que la Universidad pagaría en promedio al año 95 pesos por cada estudiante, por lo tanto puede manejarse algo similar en San Juan del Río.

“Con JAPAM no es una deuda porque no estamos en condiciones legales de pagarla porque ya pasó mucho tiempo y nuestra ley orgánica así lo indica. Con CEA logramos acuerdos y esperamos lograr soluciones con JAPAM, el organismo operador de San Juan del Río decía que tenía muchas fugas y no fue así porque hicimos un diagnóstico, entonces es cuestión de que podamos coincidir”.