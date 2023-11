Analizan árboles en situación de riesgo en San Juan del Río

Debido a que varios de los árboles que se ubican en distintas zonas del municipio de San Juan del Río se encuentran en riesgo, el área de Servicios Públicos Municipales trabaja en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Sustentable Municipal y Protección Civil para su retiro.

El titular Ernesto Mora, explicó que como tal esta área no está facultada para decidir qué árboles retirar, pues de ello se encargan las otras dependencias conforme a un análisis o permisos que se otorguen.

“Estamos en comunicación con el secretario de Desarrollo Sustentable, sin embargo nosotros como tal, como lo establece la ley dice que nosotros no somos una autoridad competente para decir qué árbol derribados o qué árbol no derribamos, la ley nos establece a nosotros que podemos podar árboles que no exceda el 20 o 30 por ciento del mismo árbol”.