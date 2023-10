Roberto Cabrera busca un plantel COBAQ para SJR

Roberto Cabrera Valencia refirió que en días recientes se reunió con el director del Colegio de Bachilleres en el Estado de Querétaro (COBAQ), León Enrique Bolaños para analizar la opción de implementar un nuevo plantel en el municipio debido a la demanda educativa que hay sobre el nivel medio.

Aunque no se tiene definido en qué zona podría quedar, indicó que como autoridades están en la obligación de buscar los mecanismos necesarios para apoyar a los niños y jóvenes en su desarrollo académico.

Roberto Cabrera quiere más oportunidades para jóvenes

Señaló que ante la densidad poblacional que presenta este municipio, es necesario valorar opciones, pero no únicamente a través de esta institución sino también trabajando de la mano con la Secretaría de Educación en el Estado y la USEBEQ.

“Sería una escuela, un COBAQ, aunque no me toca a mi dar detalles, pero sí queremos traer un Colegio de Bachilleres. La verdad es que hicimos el cierre de pinza maravilloso, pero para que se concrete necesitamos hacer diversas gestiones que ya se están trabajando. Ayer que fui a Querétaro otro de los puntos que abordé con el secretario Particular del gobernador fue establecer el COBAQ”.

El alcalde agregó que por parte de las autoridades municipales han ejercido algunas acciones, como es la rehabilitación de espacios educativos, la seguridad de las instituciones y la entrega de becas escolares, las cuales han crecido en número de beneficiarios.

Con información de Jena Guzmán