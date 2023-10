Trabaja Profeco para reforzar oficina en San Juan del Río

Aunque existe ya una oficina de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), en San Juan del Río, el delegado de esta dependencia en Querétaro, Juan Rodríguez Valle, mencionó que es necesario reforzarla, pues no basta con sólo recibir quejas sino también que haya conciliación entre el proveedor y consumidor.

Señaló que actualmente se está trabajando de la mano de la Cámara Nacional de Comercio en este municipio para acercarle al sector todas las herramientas necesarias y así eviten caer en una falta, pues algunas de las veces esto sucede ante porque hay desconocimiento.

Reconoció que la oficina de Profeco en esta localidad no tiene el impulso que necesita para poder brindar la atención que el consumidor necesita respecto a la aclaración de algún abuso o situación por parte del proveedor, por ello es necesario cambiar el sistema a la brevedad.

“A eso vengo, vamos a darle fuerza y a fortalecer esa oficina, sigue existiendo, pero no como yo quisiera, no pretendo yo tener aquí una oficina, una representación que únicamente sea de asesoría, sino que sea una oficina que realmente nos ayude, nos apoye a los consumidores de San Juan del Río, y desde luego toda esta área para que desde aquí podamos conciliar, podamos darle una respuesta total al consumidor, cosa que al momento no se está haciendo, pero pronto recibirán noticias de esto”.