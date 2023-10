No Incrementará Predial en San Juan del Río para 2024

En la Sesión Ordinaria de Cabildo, realizada el pasado viernes, el presidente municipal de San Juan del Río, Roberto Cabrera, anunció el no incremento al Impuesto Predial para el 2024, esto tras autorizar la actualización en la tabla de valores.

Al respecto, el director de Ingresos Municipales, Jepthé García Morales, explicó que habrá una cláusula en donde se especifique este incentivo fiscal, pues, aunque haya una actualización, por parte de la Administración se pretenden conservar los costos de este año.

Explicó que cada año, el departamento de catastro, por parte de gobierno del estado envía algunas propuestas sobre la tabla de valores, en cuanto a un incremento a la construcción, terreno rústico o predio urbano, y para que no haya un rezago en la actualización y se dé de golpe el aumento, es necesario que se considere.

“Esa propuesta es porque esos ingenieros que están registrados ante gobierno del estado, hacen todo un estudio actuarial de cuánto puede incrementar la construcción, un terreno rústico o un predio urbano, entonces ellos nos hacen la propuesta de que si es correcto que cada año se estén aumentando los precios de los terrenos y las construcciones, y que el municipio las apruebe, ¿por qué?, ¿qué pasaría si no se aprobara?, pues San Juan de quedaría rezagado con la actualización, que fue lo que había sucedido en años pasados, cuando se llega a hacer la actualización o que el municipio la acepta, es cuando se llega a disparar el impuesto Predial”.

Agregó, que lo importante de hacer esta actualización es para darle mayor plusvalía a estos bienes, y aunque éstos incrementen su valor, al momento de enviar la propuesta de la Ley de Ingresos, se detallará este estímulo.

“Estamos hablando que al aprobar está tabla de valores, San Juan está actualizado, pero en la propuesta de Ley de Ingresos que mandemos a la iniciativa, se va a poner un estímulo fiscal en donde no se va a incrementar el Predial, ¿qué quiere decir esto?, que va a tener un mayor valor tu terreno o tu construcción sí, pero eso te favorece porque es un plus para tu vivienda, lo que es la plusvalía, si aumenta tu valor, pero en cuestión del Predial se va a poner esa cláusula porque es un estímulo fiscal dónde en el 2024 no tendrá incremento el Predial”.