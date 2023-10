Demandan mayor atención para personas sordomudas en SJR

Demandan para personas sordomudas en San Juan del Río mayor acceso a la educación, pues a decir de Alejandra Córdoba. Quien tiene esta condición solamente existe la lengua de señas hasta nivel secundaria, lo cual los limita a continuar con el grado de preparatoria y universidad.

Se estima que por lo menos cien personas que radican en este municipio cuenten con esta discapacidad, y que no tienen el suficiente alcance a los servicios especializados. Es por ello que tuvo un acercamiento con las autoridades municipales para que se creen políticas públicas a favor de esta comunidad.

Demandan más educación

“Hemos venido a proponer aquí que es muy importante la educación del bachillerato en San Juan del Río, la Universidad también, pero en lengua de señas porque no la hay. Entonces aprovechar este espacio para difundirlo. Solamente tenemos el grado de estudios hasta secundaria, no hay preparatoria, no hay universidad. Venimos a solicitar esta parte con el presidente municipal porque pues no tenía este contexto, no sabía. Para que nos apoye a gestionar una educación inclusiva a nivel bachillerato”.

Refirió que si bien dentro del gobierno existe una traductora de lengua de señas, es necesario que más servidores públicos también se formen en esta disciplina. Además de poder trabajar sobre alternativas de educación y empleo.

Asimismo, señaló que son mínimas las empresas que ofrecen oportunidades laborales para ellos, y en cuanto al salario también es muy bajo.

“Sufrimos una parte de discriminación pero yo al ser sorda procuramos el esfuerzo de participar en diferentes actividades. Queremos impulsar más nuestra participación como comunidad sorda, ya platicamos con el presidente y le propusimos acciones generales y nos dio fechas específicas”.

Con información de Jena Guzmán