Trabajan sobre estrategias de seguridad para centro histórico

Ante los actos de vandalismo que se han registrado en el centro histórico de San Juan del Río, principalmente sobre algunos inmuebles, el presidente municipal, Roberto Cabrera, mencionó que se están trabajando sobre algunas estrategias con distintas áreas para preservar la seguridad.

Uno de los temas más recurrentes es el daño al patrimonio histórico con los grafitis, además de las afectaciones que ha sufrido el Templo de Santo Domingo.

Parte de estas acciones, indicó que, en conjunto con la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, están buscando la manera de replicar el modelo que se aplicó hace algunos años en la capital para el cuidado del primer cuadro de la ciudad.

Debido a los últimos actos vandálicos que se han registrado sobre el centro histórico de San Juan del Río, sobre todo hacia inmuebles y monumentos históricos, el presidente municipal Roberto Cabrera Valencia, indicó que ya se tiene una estrategia de la mano con Servicios Públicos Municipales y Seguridad Pública, para protegerlos.

El alcalde refirió que no se cansarán de atender esta problemática, pues parte de las políticas públicas de este gobierno es erradicar el daño a la imagen urbana, como ha funcionado en la capital.

Destacó que por lo menos en la zona oriente ya le han ganado batalla al grafiti, pues hasta el momento se han mantenido intactas las bardas y los inmuebles, pero reconoce que hace falta cuidar más del centro histórico, y esto se puede lograr de la mano de la ciudadanía.

Por otro lado, señaló que a través de Servicios Públicos Municipales también se están realizando otras acciones para mantener limpio el centro histórico, así como el estar despintado los grafitis que se lleguen a presentar.

Refirió que en la zona oriente ya le han ganado batalla a las pintas, pues hasta ahora han respetado los inmuebles, sin embargo todavía en el centro no cesan.

El edil sanjuanense resaltó que se ha hecho un buen trabajo con la Dirección Municipal de la Juventud para con el programa de Comural, el cual va enfocado a integrar el arte urbano en murales de colonias y comunidades, y que ha funcionado, pero éste tendrá que reforzarse.

Finalmente, mencionó que al ser San Juan del Río una ciudad con un número de población alto, requiere de más policías, pero desafortunadamente hace falta vocación, pues hay déficit de aspirantes.

“Evidentemente en una ciudad en la que tenemos, que yo la llamo la falta de la vocación, en donde está envejeciendo nuestra policía, y hay poca juventud que se está instando, es de ir, vamos a tener un problema en todo el país, el ejército mexicano ahorita mismo tiene vacantes, y no llegan los nuevos soldados, no están llegando los nuevos policías, no están llegando los nuevos sacerdotes, está mal en la grosa de esas vocaciones tan importantes, y eso implica que tendremos que hacer nuevas estrategias de la mano de los ciudadanos”.