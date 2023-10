Tendrá que reponerse 400 árboles por tala en Betania

Las autoridades municipales de San Juan del Río analizan la sanción económica que habrá de aplicarse para el propietario de un predio en la colonia Betania, debido a la tala de poco más de 25 árboles y que no contarán con los permisos correspondientes.

Óscar Alcántara Peña, secretario de Desarrollo Sustentable Municipal, refirió que el apoderado legal ya tuvo un acercamiento al municipio, y aunque se está aún haciendo la valoración económica tendrán que reponerse 400 árboles.

Te podría interesar: Trabajan sobre estrategias de seguridad para centro histórico

Respecto a los árboles talados, mencionó que algunos de ellos ya se encontraban enfermos, por tal motivo se valora la sanción, sin embargo, el propietario está consciente de que se debían obtener los permisos para poder ejecutar esta acción.

“Está consciente que no se hizo lo correcto y obviamente están en el tema de aplicar la sanción y compensación que para nosotros es muy importante. La justificación que dieron es que el gestor que contrataron no les cumplió la expectativa o más bien no hizo lo correcto, se debieron de haber acercado con nosotros como autoridad y sacar el permiso correspondiente, y eso inclusive por lo que ahorita viene el apoderado, no un gestor ni cualquier otra persona”.