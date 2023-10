Roberto Cabrera afirma que se está recuperando a SJR

Roberto Cabrera Valencia, presidente municipal de San Juan del Río, refrendó su compromiso con más trabajo para el municipio, esto luego de que el gobernador del estado, Mauricio Kuri González anunciara estar listos para la siguiente contienda electoral.

El alcalde hizo énfasis en que el eslogan permanente seguirá siendo “defender a San Juan”, pues tiene un futuro promisorio y de esperanza. Por el cual todos los días se trabaja para que las familias gocen de una mayor calidad de vida.

Roberto Cabrera defenderá al municipio

“Significa un gran compromiso, y por supuesto prácticamente todos los días trabajar, 2023 es un año de trabajo, de resultados. Es mi obligación con una práctica viva de creer, amar y defender a San Juan, necesitamos muchas familias defensoras. De la mano de ellas estamos llevando San Juan del Río a que cada día lo recuperemos donde lo estamos perdiendo. Es la calidad de vida lo que ha caracterizado a mi tierra durante 492 años, tenemos que cerrar fuerte este último siglo de historia, y tenemos que sentar nuevamente las bases”.

Precisó que sin duda se ha dado un paso importante de la mano del gobernador Mauricio Kuri González, quien desde el minuto uno de su Administración no ha parado su gestión. Y trabajo para este municipio, pues ello se ve reflejado en la inversión y sus visitas.

Trabajan junto al gobernador

“Vamos de la mano de un gobernador histórico, efectivamente un gobernador que ha planteado a San Juan del Río un futuro promisorio, de esperanza, hay cambio. Hay inversión, como nos visita, quién más le ha invertido y lo ha visitado, desde mi punto de vista, para mí es el señor gobernador Mauricio Kuri, y eso implica una gran responsabilidad de responderle a la familia sanjuanense. De seguir haciendo un gran equipo con el gobernador. Es decir ya vendrán los tiempos del examen, por supuesto la evaluación que es el próximo año, hoy hay que dar resultados”.

Al respecto, señaló que la única alianza que puede existir en el municipio se llama defender a San Juan, y está convencido de que es el camino que la misma ciudadanía quiere, y es por ello que se trabaja todos los días.

“Vendrán los momentos electorales y esos los van a determinar los partidos políticos, y en ese sentido yo soy muy respetuoso porque eso le toca a los dirigentes. Yo no estoy diciendo que aquí no pasen cosas o que no falten cosas, todos los días tenemos que empeñarnos que a San Juan del Río le vaya bien y cuidemos de esa calidad de vida de la que gozamos los sanjuanenses”, puntualizó el edil.

Con información de Jena Guzmán