San Juan del Río tramita permisos con INAH para adecuación de terrazas

El secretario de Desarrollo Económico, Empresarial y Turismo en San Juan del Río, José Francisco Landeras Layseca; señaló que el proyecto de las terrazas para el Centro Histórico no se ha detenido. Sin embargo, todavía se encuentran buscando los permisos necesarios ante el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH); debido a que tienen que cumplir con ciertos lineamientos para no dañar los inmuebles.

Mencionó que mediante las mesas de trabajo que se han realizado con esta dependencia federal, se le ha dado seguimiento. Incluso hay total apertura por parte de la delegada Rosa Estela Reyes García para que se pueda concretar el proyecto. Aunque hay ciertas normativas que deben cumplirse.

Te podría interesar: San Juan del Río tiene rumbo: Roberto Cabrera

“Es un proyecto que ya vimos con la delegada del INAH, Rosa Estela. Hay mucha petición si están poniendo algunas condiciones, sobre todo del manejo de cómo se va a hacer la terraza; que no haya accidentes, que no se avienten cosas ahí con el vecino, todo el reglamento interno que nos está pidiendo el INAH. También de cómo no se vea tanto hacia la calle, que no se deje un espacio ahí, que sea como lo manejó el nuevo Hotel Rincón de Hidalgo, que dejó un área de cinco metros. Entonces lo que tú estás viendo es el jardín o la ciudad, pero no está sobre la misma calle”, explicó Landeras.