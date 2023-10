Sigue en pie proyecto de movilidad para SJR: AMEQ

Sigue el proyecto de la Agencia de Movilidad en Querétaro (AMEQ) para San Juan del Río, luego de que se entregaran nuevas unidades del transporte público para la zona metropolitana 1. Pues de acuerdo a su titular, Gerardo Cuanalo, reconoce hay una fuerte necesidad también para este municipio.

Refirió que incluso ya se tiene un estudio que se hizo en algún momento y se detectaron las principales zonas que mayor requieren de este servicio. Como es la norponiente, sin embargo las herramientas y el aprendizaje que les brinde el sistema que se aplicará para la capital. Les permitirá avanzar hacia otras localidades con los concesionarios.

Sigue proyecto de transporte

“Lo tenemos ya hecho y es parte de lo que estamos dialogando con los concesionarios, entendiendo bien el problema, cuáles son las zonas que no tenemos cobertura. Apoyándolos para que justamente logremos esa cobertura en esas zonas. Es parte, es el instrumento que nos da para poder establecer una estrategia en ese sentido”.

Recordó que para Querétaro tenían una presión muy fuerte que era urgente atender, y que las decisiones que se tomaron en esta Administración. También les permitirá establecer criterios y mejorar el servicio para implementarlo en su caso, para la zona metropolitana 2.

“Siempre el gobernador ha sido muy claro, no se trata de generar monopolios, o de empresas en el estado, en el caso particular de Querétaro. Es una situación muy particular pero yo creo que esto nos va a permitir aprender y obviamente tener muchas más herramientas para dialogar con los concesionarios e ir mejorando el servicio”.

Con información de Jena Guzmán