Existe disposición para apoyar a Posada AME en SJR

Existe la posibilidad de que el gobierno use recursos para la construcción del edificio de la posada AME si otros municipios también le entran. Así lo dijo el presidente municipal de San Juan del Río, Roberto Cabrera Valencia. Pues recordó este espacio da atención a mujeres embarazadas de toda la región.

Cabe señalar que el encargado de este espacio de la Jurisdicción Sanitaria número 2, Jesús Acosta Rivera, refirió estar limitados, además de que el lugar en el que se encuentran actualmente está en comodato.

Aunque ya hay un proyecto por parte de la Secretaría de Salud, no se ha concretado todavía debido a la falta de presupuesto, sin embargo el edil sanjuanense, dijo, hay disposición para entrarle y apoyar a esta dependencia en la consolidación del edificio.

Existe disposición de ayudar

“Tenemos y me incluyo, porque desde la diputación local tuve el acercamiento con la Secretaría de Salud, con la doctora Martina Pérez Rendón. Estoy convencido que pudiéramos hacer un ejercicio en el que a mí me gustaría por supuesto de manera muy respetuosa. Yo no soy la autoridad competente para decirlo, pero yo me incluiría, y esperemos que se incluyan otros municipios. Que también están muy atendidas sus familias, creo que haciendo un ejercicio de concurrencia pudiéramos tener el próximo año la Posada AME”.

El alcalde mencionó que ya se cuenta con un predio justo en la zona del Hospital General, pero lo único que falta es la edificación, por lo cual sería cuestión de ver con sus homólogos, e incluso gobierno del estado y si en equipo se puede llevar a cabo el proyecto.

Esperan concretar proyecto

“San Juan del Río está muy puesto, el gobierno del estado también, la doctora Martina, incluso que es una persona que tiene una gran trayectoria institucional. Que toda su vida ha trabajado en el sector de salud pública conoce perfectamente bien de la necesidad de esta Posada AME, y pues espero que la podamos concretar muy pronto. Yo diría que si cerramos la pinza la verdad es que sería un muy buen resultado”, concluyó.

Cabe señalar que el albergue actual se ubica enfrente del Hospital General, y ahí reciben a mujeres de Pedro Escobedo, Colón, Amealco, Tequisquiapan, San Juan del Río. Incluso del Estado de México y Michoacán, para que puedan tener un espacio de descanso mientras son atendidas, pero al ser un lugar que está en comodato, y hasta cierto punto reducido, existe la demanda de ampliar su albergue.

Con información de Jenna Guzmán