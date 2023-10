Marca agenda Roberto Cabrera para seguir dando resultados

Luego de haber llevado el presidente municipal de San Juan del Río, Roberto Cabrera Valencia, su informe a los distintos sectores durante 13 días, mencionó que también le sirvió reunirse con la ciudadanía para nutrir su agenda y considerar las necesidades que se debe seguir priorizando.

A un año de que concluya está Administración, refirió que falta mucho por hacer, y que no hay recurso que alcance para poder concluir con todos los pendientes para transformar a este municipio y atacar cada una de sus necesidades, pero sin duda, se ha dado un avance importante en los distintos rubros.

“Hay una prioridad en este gobierno que es cercanía, y lo que encontré en el informe pues es logro, tener una buena convocatoria, en cada evento fueron 13 días intensos, de hecho me faltan algunas áreas ya no me dio el tiempo para hacerlo por secretaría o por área, como Desarrollo Agropecuario, que estaremos haciendo un recorrido ya más bien sobre los resultados y los programas que tienen”, mencionó Roberto Cabrera.