Falta de lluvias causa abatimiento en San Juan del Río

Falta de lluvias en San Juan del Río es la causa de la fuerte sequía que se registra actualmente. Es inminente el abatimiento de los vasos captores. Pues las últimas lluvias no han sido alentadoras. Así lo dijo el coordinador de la Junta Local de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), en Querétaro, Raúl José Medina Díaz.

Mencionó que la mayoría de las presas continúan totalmente secas, y lo más alarmante es que se prevé para el 2024 un panorama similar, situación que se está considerando para integrarla al presupuesto y ver qué acciones se pueden tomar.

Falta de lluvias causa problemas

“Muy poquito, no hemos registrado ni una gota de agua en la zona, desafortunadamente no se ha logrado captar nada, las presas siguen muy bajitas, van a la baja. Esperemos que no hayan sido muy severos los abatimientos, pero si han bajado los niveles, todo lo que son las baterías de pozos, los distritos de riego, tenemos todo San Juan y en la toda la zona donde se abastece el agua potable”, refirió.

Aunque en estos días se han registrado algunas precipitaciones pluviales, éstas no han sido lo suficientemente considerables para la captación, pues las que se han presentado han sido mínimas y con tiempos cortos.

“No han sido alentadoras, esperemos que ahorita con la entrada de los frentes fríos haya oportunidad de que empiece a precipitar un poquito más, pero ahorita muy alentadores no, pero así va a ser el ciclo, de repente nos cae un chubasco de 10, 15 minutos, pero no nos da oportunidad de llenar los bordos, ni mucho menos las presas, la agua que cae se bate muy rapidito”.

Con información de Jena Guzmán