Supervisa Germain Garfias obra en SJR por lluvias

Supervisa el diputado local Germain Garfias, la zona de la plancha de los tianguistas de Las Garzas en San Juan del Río, para tomar registro de la falla, pues se estregó apenas hace algunas semanas.

El legislador explicó que se reunió con la persona que ejecutó la obra para revisar cuál fue el problema, pues incluso se dejaron algunas canaletas para el desagüe, sin embargo debido a que la corriente arrastró un poco de basura, ésta generó taponamientos, lo que terminó por agravar el problema.

Supervisa diputado trabajos

“Hicimos por ahí algunas revisiones a la obra, incluso ya nos contactamos con el constructor, la verdad es que la obra no está mal, entendemos que hubo una fuerte lluvia, el problema es que arrastró basura, y habíamos dejado unos desagües precisamente para que pudiera correr el agua, pero desgraciadamente hubo taponamientos, ya se limpiaron, pero incluso platique ya con el que nos hizo favor de hacer la obra que revisara bien las canaletas y si hay posibilidad poderlas ampliar o mejorar, o hacer alguna conducción previa”.

Mencionó que la obra en sí, quedó bien, inclusive la altura no tiene problema, lo que se suscitó fue por el taponamiento de la basura, pues impidió que el desagüe hiciera su función.

“La obra en sí no está mal, está bien, funciona la altura. Desde luego que va a ser emparejada con el proyecto que se tiene ya pensado para el año que viene. Que es rehabilitar esta vialidad, y esto subirá el nivel de la vialidad que tiene actualmente. Ya no va a ser tan desigual, tanto la plancha como la vialidad. Eso ayudará también a manejar unas líneas de conducción para efecto de que quede bien y no genere problemas”.

Con información de Jena Guzmán