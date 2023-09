INAH busca proteger zona arqueológica de El Rosario

Luego de haber descubierto murales teotihuacanos en la zona arqueológica de El Rosario, la delegada del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en Querétaro, Rosa Estela Reyes García; pidió a la población respetar los vestigios de este sitio ante los reportes que han recibido de constantes saqueos.

La autoridad federal, mencionó que se ha tenido un gran acercamiento con el presidente municipal de San Juan del Río, Roberto Cabrera. Ello para trabajar sobre distintos proyectos en el rescate de sitios y monumentos históricos; éste es uno de los que hay gran interés.

Reconoció que El Rosario es uno de los lugares más importantes para el INAH por lo que aguarda su zona arqueológica. Sin embargo, al encontrarse en un punto complicado, es difícil resguardarlo.

Al respecto pidió a la ciudadanía respetarlo y no llevarse los objetos prehispánicos que ahí se encuentran; ya que tienen un gran valor patrimonial.

“El Rosario es muy famoso. Es un sitio arqueológico muy importante que queremos mucho. Es un sitio de mucho riesgo porque está en un territorio muy difícil, San Juan del Río tiene muchísimos espacios prehispánicos muy importantes. Tenemos mucho saqueo, necesitamos que nos ayuden a sensibilizar a la gente para que no hagan esos saqueos. Necesitamos educarnos para valorar nuestro patrimonio y dejarlo en paz, no robárselo, no llevárselo, no venderlo, todo eso lo necesitamos”, remarcó Reyes.