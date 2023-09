Disminuyen accidentes en la carretera 57 tras operativos de Guardia Nacional / Foto: Jena Guzmán

Jena Guzmán

Desde que se instaló el operativo radar y carrusel por parte de la Guardia Nacional división carreteras, sobre el tramo federal de San Juan del Río, se han levantado por mes cerca de 200 infracciones por exceso de velocidad, reduciendo así los accidentes, señaló el subinspector Ramos Conde Muñoz, coordinador de vías de comunicación en Querétaro.

Vigilancia para prevenir accidentes

Explicó que la vigilancia sobre la carretera es continua, no sólo sobre este tramo, sin embargo a raíz del fuerte accidente que se suscitó el pasado 6 de julio, el operativo se ha intensificado para marcarle a los automovilistas que moderen su velocidad.

Asimismo, mencionó que actualmente no se colocan en un sólo punto, pues la intención es no poner en sobre aviso a los conductores, además de que el patrullaje también se realiza con el objetivo de detectar aquellos conductores que no manejen adecuadamente o se vean sospechosos, y así poder actuar de inmediato para que se evite una situación en riesgo.

“Son más de 135 mil vehículos los que circulan por la caseta de Palmillas y mantenemos presencia sobre las carreteras federales de Querétaro las 24 horas del día. Al principio iniciamos los operativos en puntos estratégicos, pero necesitábamos generar mayor dinamismo y por eso es que la vigilancia es constante”, manifestó.

Agregó que de este número de infracciones, el 50 por ciento corresponde al transporte de carga pesada, mientras que el resto de vehículos ligeros.