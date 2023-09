Analizan colocar rampa de frenado sobre km 161

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) considera colocar una tercer rampa de frenado sobre el kilómetro 161 con mayor tecnología, mencionó Juan Antonio Flores Rosas, delegado de esta dependencia en Querétaro.

Explicó que ésta sería de cableado, la cual consiste en un mecanismo distinto a la rampa del kilómetro 157 y 158, pues debido a su material evita un mayor daño al vehículo al momento de amarrarse sobre la misma.

“Estamos analizando que técnicamente en el kilómetro 161, posterior a donde fue el suceso del cinco de julio, y se impactaron nueve vehículos […] se está analizando el poder instalar una rampa de frenado en esta zona bajo un mecanismo distinto, no con una cama de frenado sino una base de cables tipo portaviones”.

Indicó que ya se está trabajando en el diseño a través de la Dirección General de servicios técnicos como proyecto, y con el Instituto Mexicano de Transporte, el cual podría quedar listo en un mes aproximadamente.

Respecto a la inversión, dijo, alcanzaría los 50 millones de pesos, pero una vez que se tenga el proyecto listo se darán a conocer más los detalles.

“Me atrevo a decir desde la parte técnica que es desde la administración, que el cable no te genera tanto daño ni tanta volcadura como lo es el exceso de velocidad, ¿por qué?, porque recuerden que aquí el operador del vehículo no sabe si va a entrar cargado a la izquierda o cargado a la derecha, hay confusión porque no está familiarizado”, puntualizó.