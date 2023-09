SICT Querétaro: uso de rampas de frenado es gratuito, arrastre no

Diputados locales y autoridades federales, realizaron una rueda de prensa en el municipio de San Juan del Río. Ahí, la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes (SICT) en Querétaro, dio a conocer que el uso de las rampas ya es gratuito. Sin embargo, el arrastre de la grúa tiene un costo.

El titular de SICT en Querétaro, Juan Antonio Flores Rosas; explicó que estos acuerdos se generaron luego de haber sostenido algunas mesas de trabajo con transportistas y representantes de la Legislatura.

“El cobro del uso de las rampas, que anteriormente se consideraba; a partir del mes de junio esta ya no tiene razón de ser. Lo único que está para cobro es la maniobra de arrastre así como la de salvamento. Hay que recordar que el reglamento que se publicó en mayo del presente año permite generar un tabulador del uso de los cobros de arrastre para que las maniobras queden estandarizadas. Esta era la parte que más le preocupaba a la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (AMOTAC) por el cobro excesivo. Hoy en día me permito aclarar que el uso de las rampas de frenado no tienen un cobro”, informó.