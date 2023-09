Buscará rectora de la UAQ avanzar con pendientes en San Juan del Río

La rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), Teresa García; refirió que no se ha dado la oportunidad por cuestiones de agenda, de reunirse con el alcalde de San Juan del Río, Roberto Cabrera. Tal reunión trataría temas pendientes para el campus de la localidad. Entre ellos, destaca un adeudo a la Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (JAPAM), la donación de un predio y la rehabilitación del edificio de Bellas Artes.

Mencionó que hay varios pendientes en los que se deben de avanzar. Sin embargo, ha sido complicado debido a las actividades de ambas autoridades. Aunque García espera pueda concretarse, ya que es necesario para el crecimiento de la institución, debido a que se encuentran rebasados en dichos pendientes.

“Tenemos varias cosas. Tenemos el edificio de Jesusito que vamos a intervenir. Ahorita el problema es que como ese edificio todavía no es nuestro, jurídicamente no tenemos la certeza. El recurso que le invertimos está en función de comodato y en la forma en la que podamos operar. Ese edificio está en manos ahorita del gobierno estatal. El otro espacio que se ve aquí en San Juan, pues, igualmente no se ha concretado. Ha faltado comunicación con el presidente, ha sido muy difícil tener contacto con él, pero yo espero que podamos hacerlo en breve”, relató.