Productores prevén pérdida total ante sequía en SJR

Son aproximadamente 14 Ejidos de la zona temporalera que están en crisis, pues incluso hay quienes ya no quisieron arriesgarse

Productores del campo de San Juan del Río, prevén una pérdida total en su cosecha, esto derivado del retraso de las lluvias, refirió Felipe Ruiz, presidente de maiceros en este municipio.

Señaló que son aproximadamente 14 Ejidos de la zona temporalera que están en crisis, pues incluso hay quienes ya no quisieron arriesgarse. Mientras que otros ya han tenido que sembrar dos veces.

Ante la situación que se les está presentando esperan por lo menos sacar para el alimento de sus animales. Y aunque en estos últimos días ha llovido, dijo, el agua ya está llegando fuera de tiempo para ellos. Ahora temen que sean las heladas las que afecten su producción.

Productores están preocupados

“En lo que corresponde al campo está muy crítico por la situación de las lluvias que se nos han retrasado mucho. Nosotros en la zona temporalera pues muchos han sembrado dos veces y desgraciadamente. Ahorita estamos esperando pues a ver si no llega el hielo, porque el tiempo ya se nos pasó. Pero pues estamos echándole, muchos no quieren ya arriesgarse pero lo que estamos haciendo es siquiera que haya pastura para los animales. Ojalá que siga lloviendo y que se retrase el hielo. Pues la vamos a hacer, pero si no pues está critico el asunto”.

Frente a esta crisis que están viviendo, mencionó que tienen que seguir procurando su actividad económica y no dejarla perder. Ya que les han presentado la opción de cultivar nopal o maguey. Sin embargo para ellos es importante seguir sembrado el maíz y frijol para su consumo propio.

“Pues le estamos echando porque no tenemos otra opción, y ahora sí que estamos a la voluntad del tiempo. Y si se retrasa el hielo pues esperemos que tengamos algo de producción. De consumo para nosotros, y si no por lo menos que haya pastura para los animales. Más que nada nos preocupó porque hay bordos que tiene el 30 por ciento, hay otros que no tienen ni el 10 por ciento, pero pues a ver. Ahí está el tiempo, a ver si sigue lloviendo para que se llenen los bordos y tener para los animales”, concluyó.

Con información de Jenna Guzmán