Regidora tramita su regreso a Administración de SJR

Regidora Olivia Sánchez Vega busca retomar su cargo, después de pedir licencia a inicios de la Administración de Roberto Cabrera, como regidora síndico, sin embargo se presentó ante algunas dificultades para lograrlo.

Refirió que desde hace algunos meses se acercó al Ayuntamiento para solicitar su regreso, pero se le negó, por lo cual tuvo que acudir a las instancias electorales.

Regidora expone su caso

“Por esa situación pues me tuve que ver en la necesidad de iniciar un proceso jurídico judicial. Para que me sean restituidos mis derechos políticos electorales del cargo del que yo fui elegida de manera legal en votación al ser parte de la planilla de que es el presidente Roberto Cabrera. El secretario del Ayuntamiento me dio respuesta negativa diciéndome que metí metido un permiso. Sí efectivamente fue permiso más no renuncia. Entonces pues él me está negando mis derechos al decirme que no tengo yo derecho a regresar”.

Al ser cuestionado el secretario del Ayuntamiento sobre este asunto, mencionó que en su momento, su solicitud se presentó como licencia “definitiva. Por lo tanto se entiende que es una separación total.

Pide reincorporación

“Solicita una reincorporación al cuerpo colegiado de regidores, obviamente, en términos a realizar cuando nos pide una solicitud se dio contestación de fecha del 21 de junio del 2023. Donde no es procedente la petición que solicitó. Porque es una licencia definitiva y lo que trae consigo”.

“Cuando se le concedió su licencia definitiva obviamente se entiende como una separación definitiva de sus funciones como síndica del ayuntamiento. Y lo cual se toma en cuenta a partir del 02 de octubre 2021 y hasta el término del periodo Constitucional”.

Al no permitirle regresar a sus funciones, Olivia Sánchez tuvo que dirigirse al Instituto Electoral para ejercer su derecho como ciudadana. Y esta instancia a su vez pasó el caso al Tribunal Electoral del Estado de Querétaro para que se le dé una resolución.

Ya tomaron el caso

Al respecto, el presidente magistrado del TEEQ, Ricardo Gutiérrez Rodríguez, señaló que una magistratura ya está llevando este asunto. Con base a todos los alegatos que se han presentado e investigaciones. En aproximadamente un mes podría haber una respuesta para ella.

“Una vez ya teniendo todos los elementos, poder resolver, estoy seguro que digamos en el transcurso de un mes debería de estar resuelto ya ese asunto si tuviera que realizarse algunas diligencias adicionales si la Magistratura ponente lo determinará”.

Con información de Jenna Guzmán