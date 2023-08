Roberto Cabrera confirma indemnización a ejido San Juan

Roberto Cabrera Valencia, indicó que continúa el proceso de indemnización al Ejido San Juan por 112 millones de pesos, sin embargo éste se encuentra en etapa de avalúo, pues ya se había dado un pago parcial con viviendas y recursos en la Administración de Francisco Layseca.

Declaró que hay disposición por parte del municipio para realizar este pago, con el cual se le dará certeza jurídica a todas las oficinas municipales, estatales y federales, así como instituciones educativas y de salud que se encuentran en la poligonal del Centro Cultural y de Convenciones (CECUCO).

Roberto Cabrera confirma que se hará el trámite

“Estamos en proceso de avalúo, y hay un trámite para lo que es el pago de lo que es ahora la poligonal del CECUCO, el CBTis, la escuela secundaria Reyes Heroles, el preescolar Pablo Cabrera, todas las instalaciones municipales que hay por ahí, (…) es una poligonal que está a valor referenciado 2008, 112 millones de pesos”

Aunque se determinó que tendría que pagarse dentro de esta Administración, el alcalde indicó que podría trascender, pues hay asuntos internos en el Ejido que no les van permito avanzar.

Asimismo, declaró que tendrán que buscar la manera de ir haciendo los pagos de manera parcial. Pues por el monto tan alto, es complicado darlo todo de golpe.

“No hay fechas porque por supuesto puede ser en esta Administración o las que vengan, si no se apuran la verdad es que digo ya no es tema nuestro. Es un tema en el que nosotros estamos atentos. Y tendríamos que plantear al Ejido San Juan su consideración, de su apoyo, su respaldo para seguramente hacer pagos parciales. Porque no tendríamos así de sopetón una cantidad que pagar enorme, porque es una cantidad enorme.

Como no estamos todavía iniciando pagos, ya va a terminar 2023, tendríamos que ver cómo arranca 2024, es más, el Ejido tiene ahorita algunos temas internos. No me toca hablar por el Ejido San Juan pero entiendo que hay algunas situaciones que ellos tendrán que primero resolver. Para poder tener un acercamiento formal y se pueden iniciar ya los procesos de pago dentro de la parte procedimental”.

Con información de Jena Guzmán