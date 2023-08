Roberto Cabrera: Estoy enfocado en defender a San Juan

Foto: Especial

Del 2021 a la fecha, se han registrado 59 percances sobre tramo de la carretera 57 que atraviesa a San Juan del Río, y derivado de esta cifra, el alcalde Roberto Cabrera invitó al Partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) a atender este asunto en lugar de estar haciendo señalamientos sobre sus actividades, esto luego de acudir al evento de Xóchitl Gálvez.

Refirió que el está enfocado en defender a San Juan del Río todos los días como para desgastarse en estar contestando a acusaciones, pues el tiempo es corto y hay mucho trabajo que se debe de hacer, lo mismo en lo que deben de preocuparse por lo que hace la federación.

“No, cero, la verdad es que nosotros no acarreamos, yo estoy enfocado en defender a San Juan todos los días, nosotros trabajamos para que a San Juan del Río le vaya mejor de la mano de los ciudadanos, no digo que yo lo hago, lo hacemos todos, de la mano de las familias, (…) que bueno que se fijen en nosotros, me parece perfecto porque cuando le tiran a uno es por algo, malo que no me tiraran”., dijo Roberto Cabrera.

Respecto a la denuncia que pretenden ejercer con el Instituto Nacional Electoral por supuestamente utilizar vehículos oficiales en un evento público, y por haber acudido en días laborales, mencionó que están en su derecho de acudir a esta instancia, y si eso pasa habrá una contestación, pues él pidió un permiso económico para poder asistir.

“Yo tendré mis argumentos pero yo no me voy a enganchar, yo tengo mucho trabajo que hacer, me falta tiempo, a mí me falta tiempo para visitar 84 comunidades, me falta tiempo para estar en todos los tianguis, en mercados, me encantaría estar una o dos veces a la semana en fábricas de San Juan del Río, en un complejo industrial, trabajamos de la mano de los 84 Ejidos, hay mucho que hacer, el campo se nos está secando, para caer en temas así”.

El edil sanjuanense señaló que en lugar de que se preocupen por lo que está haciendo con su gestión deben atender el tema de los accidentes que continuamente se presentan en la carretera 57, sobre el tramo de este municipio, considerando el número de vidas que se han perdido y sin contar que se ha vuelto una de las vías más peligrosas del país, y que la federación no ha mostrado empatía con este tema.

“Yo no me voy a distraer, yo daré contestación es un tema legal, yo creo que deberían de ponerse a trabajar también, en lugar de estar haciendo ese tipo de absurdos, deberían de ser los que saquen la cabeza por el gobierno federal, a ver qué explicación nos dan aquí en el tema de la 57, tuve que ir a medios nacionales, a ver si allá si me escuchan, tengo que darme vuelta a Ciudad de México cuando ellos son los responsables, y por qué si son tan criticones, que cuestionan tanto las cosas por qué no critican la carretera 57”.

Compartió que a partir del 2020 incrementaron los accidentes sobre esta zona 320 colisiones, y para 2021 434, mientras que en pérdidas humanas, del 2019 al 2021 suman un total de 206, y en lo que va de esta Administración desde el tramo de Palmillas a San Juan, van 20 decesos.

Con información de Jena Guzmán