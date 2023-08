Necesaria la denuncia para evitar comisión de delitos: SSPMSJR

El secretario de Seguridad Pública Municipal en San Juan del Río (SSPMSJR), Ángel Rangel Nieves, señaló que la vigilancia es constante en todo el municipio, pero también es necesaria la denuncia a través del 911 para que los elementos puedan corroborar cualquier información y de esa manera evitar la comisión de delitos.

El funcionario precisó que puede existir la sospecha sobre alguna persona al encontrarse en algún sitio, sin embargo, las autoridades actúan sobre el hecho, por lo tanto, es importante que la población participe y reporte cualquier inquietud.

“En el centro como en las colonias mantenemos la presencia en recorridos, pero esta presencia y estos recorridos se eficientan cuando la gente que ve no solamente ve, sino que hace un reporte, no tiene precisamente que estar haciendo algo porque nosotros no sabemos si quiere o no quiere, pero el sólo hecho de que en deshoras, en un lugar solo y que además es un riesgo, porque también las escuelas están sin funciones, se vea el sujeto rondando, para nosotros y para el ciudadano ya es una persona sospechosa, que bien amerita un reporte a 911, y con ella hacer la verificación de estas personas”.