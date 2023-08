Se reúne Xóchitl Gálvez con mujeres sanjuanenses / Foto: Especial

Jena Guzmán

Durante su gira al estado de Querétaro, la aspirante por el Frente Amplío por México, Xóchitl Gálvez se reunió con más de mil 500 mujeres del municipio de San Juan del Río, para motivarlas a seguir trabajando por un mejor cambio.

Advirtió que va tomando ventaja como coordinadora de este movimiento político con más de 350 mil firmas a su favor, y de ser elegida seguirá peleando por un país en donde todos tengan la posibilidad de salir nuevamente a las calles, de estar unidos y no divididos.

“Estamos encabezando la encuesta, todo indica que puedo ser la coordinadora de este frente amplio, y entonces si ¡agárrese señor presidente!, entonces sí va a conocer la horma de su zapato, vamos a pelear por un país en donde todos tengamos la posibilidad nuevamente de salir a la calle, donde luchemos para recuperar el medio ambiente, el agua, que haya trabajo y que no estemos divididos, sino unidos en favor de México, si Querétaro va, yo voy”.

Xóchitl Gálvez hizo énfasis en que no se permitirá más violencia política de género, esto referente a las declaraciones que ha realizado el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, al demeritar sus aspiraciones, y cambiar los mensajes ha dado a la ciudadanía.

Al respecto, manifestó que desde la niñez ha tenido muy claro cuáles son sus objetivos, y éstos son vivir en un país mejor, y trabajar por su gente, y que el hecho de venir desde abajo y vender gelatinas no la demerita para querer ocupar un cargo de elección popular, como lo quiere hacer ver el presidente de la República.

Algunos otros temas que consideró importantes deben abordarse es la salud, pues es necesario que los medicamentos lleguen directo a la ciudadanía y no en un almacén; así como el conflicto de la carretera 57 que debe resolverse con acciones inmediatas, pues no es posible que la obra lleve cinco años y no se pueda concluir.