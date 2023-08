Macrolibramiento es caro e inseguro: AMOTAC

La Alianza Mexicana de la Organización de Transportistas (AMOTAC), ve inviable la posibilidad de moverse por el macrolibramiento de Palmillas-Apaseo, debido a que los costos de caseta son altos, esto aunado a que es una vía insegura, refirió Francisco Leyva, representante de la organización a nivel regional.

Mencionó que no sólo se trata de este paso, sino también de las otras casetas por las que tienen que pasar y que resultan ser muy costosas, ya que al hacer el cálculo desde Tijuana, gastan aproximadamente 18 mil pesos.

“Es muy caro el macrolibramiento, y no nada más es pasando Querétaro, o sea en todo el camino vienes gastando un dineral de autopistas, para que te des una idea un tráiler viniendo de Tijuana de puras autopistas vienes gastando como 18 mil pesos, y no es tanto de que si pasan o no pasan, porque es carísimo, te cobran más de 400 por recorrer 50, 60 kilómetros, y tienes que ir sumando, no sé por decir si vas a Guadalajara, y así vas todo el camino, pero en la noche es muy peligroso porque hay mucha inseguridad ahí”, señaló.