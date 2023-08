Exhorta Georgina Sánchez a denuncia contra por violencia

La presidenta del DIF Municipal en San Juan del Río, Georgina Sánchez Barrios, refirió que es necesario que las mujeres se atrevan a denunciar cualquier tipo de violencia a fin de evitar poner en peligro sus vidas.

Este exhorto lo realizó ante los casos de feminicidio que se han presentado en el municipio, pero que en gran parte pueden deberse también a que no se atreven a hablar por temor, o alguna otra circunstancia.

Indicó que si las mujeres solicitan de su apoyo este organismo también podría intervenir y trabajar de la mano con el Instituto Municipal de la Mujer, pues finalmente la idea es sumar esfuerzos para que este problema se vaya erradicando.

Te podría interesar: Trabajan por garantizar el agua por muchos años en SJR

“Toda la ayuda que pueda llegar a la familia es valorada, y pues creo que nos toca a nosotros como institución, pero sobre todo como mujeres acercarnos a apoyar y cuidarnos, hoy hay una alerta roja para nosotras las mujeres, para los niños y para las niñas, entonces si no hacemos comunidad, si no nos cuidamos, si no echamos la mano entre nosotros también difícilmente podamos cambiar estas situación”.