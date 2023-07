Soy el rival a vencer: Roberto Cabrera

Con el apoyo y el respaldo que la ciudadanía le brinda, el presidente municipal de San Juan del Río, Roberto Cabrera, señaló que es el rival a vencer para el partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA).

Esto, luego de que e secretario general de MORENA en Querétaro criticara su gobierno, a lo que el alcalde refirió tener el apoyo de los sanjuanenses, pues con las obras y los avances que ha tenido la demarcación gracias a su administración, los ciudadanos lo respaldan.

Indicó que al hacer comentarios contra él es quererlo desgastar, y dijo, en lugar de hacer esas criticas, los invitó a formar parte de la agenda pública y platicar con la ciudadanía, ya que la percepción en su visitas a las localidades es distinta.

“Es una distinción y está bien porque entonces me ven como el rival a vencer seguramente, me ven como en el Fut, como el rival más fuerte, eso es lo que están diciendo, empezarse a meter conmigo es como quererme desgastar porque ven que yo tengo un trabajo hecho, una trayectoria hecha, y sobre todo me gusta hacer equipo con mi familia, con San Juan del Río”, argumentó.