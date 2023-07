Pérdidas económicas para industria por cierre de carretera 57

Los bloqueos de la carretera 57 han representado grandes pérdidas económicas para el sector industrial de San Juan del Río, pues no sólo les afecta en la movilidad sino también les genera retrasos en la entrega de materiales.

Manuel Rivadeneyra Díaz, presidente de la Cámara Nacional de la Industria y la Transformación (CANACINTRA), en esta localidad, señaló que es urgente que la federación atienda esta problemática y les den soluciones, pues estos incidentes representan un punto neurálgico de comunicación en el Bajío.

“Evidentemente el daño más importante fue el de las personas lesionadas, y para la industria el daño material es considerable porque muchas personas no pudieron llegar a su trabajo, muchas empresas no pudieron recibir materias primas que necesitaban, no pudieron enviar los productos a sus clientes. Vivimos en un punto muy competitivo, algunos de nuestros agremiados están en las cadenas del sector automotriz de aeronáutica, donde los estándares son muy altos, cuando no hay entrega rápida hay penalización económicas importantes, es incalculable el daño que se ocasionó por el accidente de ayer (miércoles)”, expresó Rivadeneyra.