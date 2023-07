Registran apagones empresas de San Juan del Río

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria y la Transformación (CANACINTRA), en San Juan del Río, Manuel Rivadeneyra Díaz, indicó que empresas de esta localidad también han sufrido de apagones, pero lo que más les preocupa es que retrocedan las inversiones que se tienen consideradas, pues se ha estado aplazando la instalación de centro de carga.

Refirió que además de estas fallas, algunos equipos han presentado descompostura y por ende, baja la productividad con las variaciones de voltaje, por lo tanto, espera que este problema pueda resolverse en corto tiempo.

Te podría interesar: Incrementa consumo de agua por calor en San Juan del Río

La onda de calor y el déficit en infraestructura eléctrica, han llevado a las empresas a sufrir de estrés energético, que no sólo se vive en la capital sino también en este municipio, pues de acuerdo al representante de esta organización hay reportes tanto en la zona del nuevo parque industrial como en Valle de Oro.

Rivadeneyra agregó que el hecho de que no lleguen las autorizaciones para la ampliación o instalación del centro de carga, es un tema de preocupación, y que es importante resolver, puesto que podría creerse que no hay condiciones para el crecimiento.

Asimismo, dijo, que con tan sólo un par de horas que se interrumpa la energía eléctrica perjudica todo un proceso y hay grandes limitaciones.

“Lo que uno esperaría es poder operar de manera normal y regular todo el tiempo, y estos paros pues sí perjudican la operación de las empresas. Tenemos conocimiento de que ha habido problemas, también tenemos conocimiento que están demorando las ampliaciones de servicio, como mencionaba, de pronto a lo mejor una empresa quiere duplicar la carga que tiene porque tiene un proyecto de crecimiento y pues si no vienen las aprobaciones pues no vendrán esos crecimientos. Esto representa la pérdida de oportunidad, digamos, que pudiéramos tener alguna inversión de las empresas que están aquí y que en su momento no las lleven a cabo”.