Municipio reparará balaustradas de Santo Domingo

El municipio de San Juan del Río correrá con los gastos de reparación de las balaustradas que fueron derribadas del templo de Santo Domingo hace varios meses, comentó la secretaria de Obras Públicas Municipales de San Juan del Río, Edith Álvarez Flores.

Refirió que hubo un acuerdo con gobierno del estado de Querétaro luego de que fueran notificados que no se cuentan con los recursos para poder llevar a cabo esta acción, por lo tanto, será la Administración Municipal quien la ejecute.

La funcionaria explicó que ya se están haciendo algunas cotizaciones con cantereros en cuanto a trabajos y materiales, pues tendrían que restaurarse las 14 estructuras, mismas que podrían quedar para este año.

“Nosotros ahorita lo que hacemos es cotizar para rescatar las balaustradas, que algunas son hechizas y no corresponden con la imagen, pero el presidente Roberto Cabrera está buscando que este año lo podamos realizar. Todavía no puedo hablar del monto porque seguimos cotizando con las diferentes áreas y ya contamos con un canterero, pero no hemos tenido la oportunidad de cerrar el trato”.