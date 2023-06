Firman acta constitutiva de planeación estratégica en San Juan del Río

El alcalde de San Juan del Río, Roberto Cabrera Valencia, asistió este miércoles en la firma del acta constitutiva del Consejo Querétaro Sur 2050 para la Planeación Estratégica de Asociación Civil (AC), cuyos fines son la promoción de la participación organizada para el desarrollo social, la ejecución de obras o servicios públicos y otorgar becas a estudiantes.

Durante el acto protocolario, ahondaron en que la organización también busca promover y difundir el desarrollo cultural y ecológico, realizar labores de asistencia social y otorgar apoyo económico, para las actividades de personas morales autorizadas para recibir donativos.

Roberto Cabrera apuntó que el Consejo tendrá un alcance de mediano y largo plazos para el bien de las familias. De igual forma, resaltó que la organización tiene las características necesarias para llevar a cabo una excelente planeación.

El presidente del Consejo Querétaro Sur 2050 para la Planeación Estratégica A. C., Jorge Rivadeneyra Díaz, externó que, mediante el organismo, es posible tener un buen avance en la demarcación. A su vez, subrayó que es un día histórico e importante para el sur del estado de Querétaro.

“Vamos a tener resultados estupendos con este Consejo, pero me queda claro que las mentes que están aquí son tan ambiciosas, me queda claro que las mentes son tan potentes y tan ambiciosas que realmente va a ser difícil que algún día lleguemos a decir ya terminamos con la tarea, eso no va a ocurrir. Siempre vamos a continuar y vamos a estar avanzando”, refirió.