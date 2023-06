Reinstalación de comerciantes es en apoyo a economía: Roberto Cabrera / Foto: Especial

El alcalde indicó que no se pretende afectar a ningún sector con esta decisión

Jena Guzmán

Tras haber emitido un comunicado la Cámara Nacional de Comercio (CANACO), en San Juan del Río, y manifestar su inconformidad en la reinstalación de comerciantes al Jardín Independencia, el presidente municipal Roberto Cabrera, indicó que esto se debió a las condiciones por el clima en las que se encontraban.

Señaló que esta decisión no lastima a ningún sector, y tampoco se pretende incrementar la informalidad, sino simplemente consideraron necesario apoyar a este grupo para que puedan seguir con esta venta que es tradicional.

“Creo que dice que porque estamos como aumentando, autorizando, pero no hay ninguna autorización extra, se mantiene como había estado, no fui yo quien llegó a autorizar, creo que es el tema de los antojitos mexicanos, quienes ya tienen muchísimos años, tienen décadas atendiendo a nuestra población, no es un tema de esta administración”.

Anteriormente estos comerciantes estaban ubicados a un costado del templo de Nuestra Señora de Guadalupe, pero con la llegada de las lluvias, comenzaron a padecer de pequeñas inundaciones que afectaban sus ventas.

“No le calculamos, la verdad es que ni las amigas, ni los amigos de los antojitos mexicanos de centro histórico no le calculamos a la callecita donde se habían acomodado, es un arroyo, no solamente vehicular sino de agua, entonces llegaron conmigo a finales de la semana pasada y pues nos mostraron gráficas, y no es digno, además se salía el agua del drenaje sanitario y pues son drenajes muy viejos, prácticamente estaban con sus piecitos en el agua hasta los tobillos, imagínense son alimentos y es insalubre”.

Al respecto, agregó que lo único que se hizo fue moverlos a unos cuantos metros, y esto pensando en que será temporal, pues la idea es encontrarles un espacio adecuado, pero también siempre en apoyo a la economía familiar.

El alcalde manifestó que con esta decisión no se busca perjudicar al comercio establecido, sino armonizar, y sobre todo que sea con el total orden y la aprobación de los colonos, “pues hemos apoyado siempre a nuestras familias y armonizado y lo único que puedo decir es que esos cambios de lugar, a unos metros, a unos cuantos pasos nada más, es lo que yo tengo que decir, no estamos haciendo nada nuevo ni estamos ampliando, de hecho vamos a cuidar y que se mantenga lo que ya está, porque evidentemente lo que ya no queremos es que crezca”.

Respecto a el posicionamiento de la CANACO, dijo buscarán un acercamiento con ellos, pues siempre se ha mantenido una buena relación, pero para el gobierno es importante atender a todos los sectores.