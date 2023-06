Se queda acéfala Dirección del Deporte en San Juan del Río

El presidente municipal de San Juan del Río, Roberto Cabrera Valencia confirmó la salida de Guillermo Jiménez de la Dirección del Deporte, quien llevaba poco más de dos meses en la Administración.

Refirió que esto se debió a temas personales por el ex funcionario, y ahora tendrán que darse a la tarea de buscar a un nuevo titular, aunque aseguró esta decisión no afectará en lo más mínimo los distintos servicios que brinda esta área.

“Como les comentaba hemos estado haciendo ajustes, y también hay determinaciones personales, no todos son ajustes nada más de cambios, y bueno pues estamos por nombrar a un nuevo titular. Estuvo un poquito más de dos meses, tomó una decisión personal, y bueno nosotros respetamos mucho que los ciclos sean del tiempo que en este caso fue corto, pero no afecta porque el trabajo reitero no somos indispensables para el trabajo del servicio público, y nos apuraremos para cubrir la dirección inmediatamente”, puntualizó.