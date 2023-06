En proceso arreglo de fuentes en San Juan del Río

El secretario de Servicios Públicos Municipales en San Juan del Río, Joaquín Alfaro Reyes, mencionó que hay un gran avance en la rehabilitación de las fuentes del Centro Histórico, y esperan puedan quedar totalmente listas para la temporada de feria.

Al respecto, comentó que prácticamente éstas ya se encuentran terminadas, pero se están previendo algunos detalles sobre la fuente de la curva, y la idea es que con estos arreglos puedan lucir mejor cada una de las áreas del primer cuadro de la ciudad.

“Se ha estado trabajando sobre todas ellas, si no mal recuerdo había un detalle en la fuente de la curva, ahí tenía un detalle con un circuito porque la línea porque no me llegaba completa, era lo que estábamos terminando, ya estuve platicando con los muchachos lo de la fuente del centro del mero jardín de Independencia para que pueda fluir bonito y se vea mejor, es parte de lo que hemos generado, es la imagen o cambio que quiere el presidente para que se vea mejor San Juan, y hemos tratado de hacerlo bien para que estén agusto todos los sanjuanenses”.