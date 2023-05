Atenderán a familias afectadas por lluvias en San Juan del Río

Después de que se registrara un fuerte granizo el jueves pasado en algunas comunidades de San Juan del Río, el presidente municipal, Roberto Cabrera Valencia, se reunió este lunes con el secretario de Desarrollo Social en el Estado, Agustín Dorantes Lámbarri para prever la entrega de apoyo a las familias que resultaron con perjuicio.

De acuerdo al reporte que se levantó por parte de las autoridades de San Juan del Río, informó que hubo un total de 260 familias afectadas, mil 416 lámina, 187 calentadores solares, dos automóviles, una estructura y cuatro animalitos de granja.

El alcalde refirió que se ha mantenido al pendiente de la situación, y después de haber hecho este levantamiento de los daños ahora corresponde ver cómo se les va a apoyar en conjunto con la SEDESOQ.

“Voy justamente a Querétaro, cambié mi agenda precisamente para atender lo más pronto posible esto, me reuniré con el secretario de Desarrollo Social, Agustín Dorantes, que estuvo por aquí el viernes, y nosotros estuvimos con Desarrollo Social, Protección Civil y Secretaría de Gobierno haciendo el recorrido, yo también me encontraba en la agenda de Querétaro pero no dejé de estar al pendiente, sino todo lo contrario y me quiero apurar para que lo más pronto posible, ojalá podamos empezar a entregar los apoyos que vamos a dar estas familias”, indicó.