Atienden apartado de lugares de estacionamiento en San Juan del Río

Jena Guzmán

Ante la problemática que se presenta en el centro histórico de San Juan del Río, con el apartado de lugares de estacionamiento, el secretario de Seguridad Pública Municipal, Ángel Rangel Nieves, recordó que no está permitida la colocación de objetos sobre la vía pública.

Indicó que hay recorridos permanentes sobre el primer cuadro de la ciudad, y sobre todo por las zonas comerciales en donde se registran principalmente estas acciones para hacer el retiro de los mismos y reportarlo al área de inspección.

En este sentido, el funcionario mencionó que se hace el llamado de atención debido a que no pueden obstruir estos espacios para los automovilistas, y en caso de reincidir serán acreedores a una falta administrativa.

“Seguimos informándole a la ciudadanía que hacer apartado de espacios en vía pública es una falta administrativa, es una falta que conlleva a una sanción, participemos, hagamos comunidad respetando, porque finalmente la vía pública es para todos, pero hay que usarla de manera responsable, y hay que usarla de manera respetuosa, no es correcto que alguien que quiere estacionarse no pueda hacerlo porque ya otra persona hizo un apartado, no puede hacerlo”, aseveró.