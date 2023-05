Debe DIFSJR recuperar nuevamente tanque terapéutico

El tanque terapéutico del Centro de Rehabilitación Integral (CRI), que se había puesto en operación en 2022 después de estar parado por casi seis años, fue vandalizado a finales del año pasado, por lo tanto, tendrá el DIF Municipal de San Juan del Río que conseguir otro recurso para su reparación.

Georgina Sánchez Barrios, presidenta de este organismo, dijo sentir impotencia ante la situación debido a que les costó ponerlo a funcionar, y actualmente ha sido complicado conseguir las piezas que se necesitan.

“Tuvimos un problema, quiero ser bien puntual porque incluso tenemos una carpeta de investigación que se abrió ante Fiscalía, el tanque fue vandalizado, nos quemaron las bombas, nos quemaron las partes y todo lo que tanto trabajo costó, sabemos que hay personas que no tienen escrúpulos, que no tienen principios, y que no les importa que ahí se atiendan a los adultos mayores, niños, personas con discapacidad, entonces pues nosotros no lo habíamos comunicado pero estamos desde el día uno solucionándolo, pero ha sido complicado por las piezas”, explicó.