CANACO San Juan del Río cumple 90 años de servicio

En el marco de la celebración del 90 Aniversario de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) en San Juan del Río, Eduardo Prado Alcántara, tomó protesta como presidente de esta organización por segundo año consecutivo.

Este acto fue dirigido por el gobernador del estado, Mauricio Kuri, quien al hacer uso de la voz dejó claro que debe haber un trabajo en conjunto para que los organismos funcionen, y conminó a los presentes a seguir por ese camino.

Te podría interesar: Programa Martes Ciudadano de SJR realiza 6º jornada en El Pedregoso

Asimismo, reconoció la labor que ha desempeñado Prado en los diferentes cargos de representación, y aseguró que de la mano de los distintos sectores, sin duda, a Querétaro le seguirá yendo bien.

En este sentido, indicó esta entidad tiene un índice alto con crecimiento poblacional, pues al día arriban más de cien familias, por lo cual le seguirá apostando a la generación de oportunidades para inversionistas y comerciantes.

Por su parte, el presidente de la CANACO en esta localidad, frente a autoridades de gobierno de nivel estatal y municipal, así como representantes de los distintos sectores, se comprometió a seguir trabajando a favor del comercio impulsándolo para la reactivación económica.

“Representar a los sectores de comercios y servicios de turismo, es uno de los compromisos más grandes e importantes que he tenido en mi vida, he decidido trabajar a favor del comerciante y del bien común en lugares donde siempre estaré agradecido, desde 1933 la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (CONCANACO) San Juan del Río, Querétaro, ha estado comprometida con el comercio de la localidad, y es el mismo compromiso que me inspira a seguir impulsando a los sectores que representa esta Cámara”.