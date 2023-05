El 70 por ciento de comercio realizó su refrendo

El director de Ingresos en el municipio de San Juan del Río, Jepthé García, indicó que a través del programa “Tu licencia Municipal, Más Ágil y Sencilla”, al menos el 70 por ciento de los comerciantes se acercó a realizar su trámite del refrendo.

Recordó que esta campaña culminó el pasado 30 de abril y que gracias a que se simplificaron los requisitos ante Protección Civil y se amplió el periodo del refrendo de licencias municipales, hubo una respuesta positiva.

Informó que en este municipio existen alrededor de 11 mil 500 negocios, por lo tanto, ante el porcentaje obtenido la recaudación fue buena para la Administración.

En cuanto a los rezagos, refirió que ahora tendrán que hacer las visitas correspondientes a través del área de Inspectores para recordarles que deben tener sus trámites actualizados y así evitar una clausura.

“La meta es que todos se pudieran regularizar, pero sí ya tenemos un 30, 35 por ciento de rezagos de que la gente se está empezando a acercar, pero sí, por el momento ahorita ya no hay ningún programa, pero a fin de cuentas se escucha la persona porque son situaciones que no estuvieron dentro de sus manos el que se atrasaran o algo, pues ya se le dé la manera en particular de cómo se les puede apoyar”.