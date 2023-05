Vientos afectan invernaderos en El Organal

Derivado de los fuertes vientos que se registraron este sábado en el municipio de San Juan del Río, el 70 por ciento de los productores de la comunidad de El Organal resultaron afectados con sus invernaderos.

Pedro Martínez, delegado de esta localidad, indicó que estos daños representarán una gran pérdida económica para ellos, pues tienen que reparar de inmediato su infraestructura para que no enferme la planta.

La autoridad auxiliar refirió que lo que pudieron haber obtenido en ganancias por el 10 de mayo, ahora tendrán que utilizarlo para invertir en reponer la infraestructura de sus invernaderos.

En lo que se refiere a apoyos, dijo buscará tanto a autoridades municipales como estatales para solicitarlo tras el desastre que les generó el clima.

“Estamos hablando de que si tenemos cien productores más de la mitad yo creo resultó con afectaciones, y pues este lunes a primera hora hay que empezarnos a organizar y empezar a movernos en esa parte porque si es mucho lo que afectó. Nuestra naturaleza no avisa y pues ha pasado en otras ocasiones, pero ahorita el aire sí va a repercutir porque se tiene que tapar luego, luego, no podemos estar esperando en lo que nos llega el apoyo, hay que reaccionar porque si no se enferma la planta”, expresó.