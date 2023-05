Injusto pago a Ejido San Juan: Memo Vega

El diputado local por el X Distrito, Guillermo Vega Guerrero, tacha de injusta la resolución de conflicto con el Ejido San Juan, esto debido a que en su momento se demostró que hubo apoyo por parte del municipio sobre la negociación de la utilización de espacios públicos sobre sus tierras.

Indicó que a su parecer hubo una mala negociación jurídica, pues incluso cuando la administración estuvo por perder este caso, dentro de su gobierno se revirtió, aunado a que ya había un reconocimiento por parte de un excomisariado, de que ya estaban satisfechos.

Te podría interesar: Preocupa consumo de fentanilo en SJR, atenderán tema de adicciones

“Hoy es prácticamente impagable, además de injusto porque el municipio sí demostró en su momento haber dado casas para los integrantes del Ejido, ha demostrado apoyos al Ejido históricamente, e incluso en el juicio agrario que nosotros promovimos o que defendimos, un expresidente del comisariado ejidal de apellido Mansilla reconoció haberse dado por satisfecho por todo lo que el municipio le había pagado, es decir sí tiene algunos ejidatarios, porque no hay que generalizar que reconocen que el municipio en realidad no debe nada, yo le sugeriría muy respetuosamente el alcalde que lleve el juicio hasta las últimas consecuencias, no es no pagar sino también poner las cosas en contexto”, señaló.