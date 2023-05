Buscan hacer equipo para combatir graffiti en SJR

Las autoridades municipales de San Juan del Río continúan atendiendo el tema del graffiti que se registra en el centro histórico de la ciudad, por ello piden a la ciudadanía realizar los reportes necesarios para evitar que éste siga trascendiendo.

Ángel Rangel Nieves, secretario de Seguridad Pública Municipal, indicó que es necesario trabajar de la mano gobierno y sociedad, pues si bien es cierto éstos no son exclusivamente de esta Administración, es importante mantener esquemas que puedan fortalecer la imagen urbana.

En este sentido, explicó que mientras los propietarios no los despinten, se estaría mandando un mensaje de que se encuentran en abandono o descuido.

“No es un tema que digamos que está mal de hoy a mañana, más bien necesitamos hacer equipo con la misma ciudadanía, ¿por qué?, porque si aparece un graffiti inmediatamente estén reportando, si aplicamos el tema de que un graffiti se despinte estaremos evitando el tema de las ventanas rotas, si una casa no está grafiteada, alguien la raya pero no se hace nada, la rayan otra vez y no se hace nada, estás mandando un mensaje que hay abandono y hay descuido, necesitamos aplicarnos con eso”.