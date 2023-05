Vigilan casas en abandono en San Juan del Río

Jena Guzmán

El secretario de Seguridad Pública Municipal en San Juan del Río, Ángel Rangel Nieves, indicó que no tienen registro de incidencia delictiva al interior de casas en abandono, sin embargo mantienen constante vigilancia en coordinación con los representantes de colonos por si llegara a presentarse.

Refirió que dentro del municipio hay una gran cantidad de inmuebles que se encuentran en esta situación por distintas causas, y los delincuentes buscan aprovecharlos para cometer actos indebidos, por ello es que son importantes los reportes que emita la ciudadanía.

Puedes leer: Buscan consolidar 15 murales en San Juan del Río

“Vamos a hablar de la ciudad porque del municipio tendríamos que ver comunidades y todas esas cosas, pero si hablamos de nuestra ciudad que es San Juan del Río, encontramos que en los desarrollos hay viviendas que no se encuentran ocupadas, ¿por qué?, no lo sé, tal vez no se vendieron, o tal vez se vendieron pero no se ocupan, ahí lo que nosotros hemos trabajado muy fuerte con lo que son las asociaciones de colonos, los comités vecinales, que nos reporten ese tipo de inmuebles que se encuentren en un estado de desocupación, porque si se encuentran en ese estado son susceptibles de que alguien entre y se empiecen a llevar a cabo acciones que no son de todo lícitas”.